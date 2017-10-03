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    Hürriyet >Gündem>Bu adam doktor olacak

    Bu adam doktor olacak

    Aziz ÖZEN/İSTANBUL
    03.10.2017 - 00:36 | Son Güncelleme:

    ATAŞEHİR’de, yolda yürüyen Aycan Ç. adlı kadına omuz attıktan sonra, kadının tepki göstermesi üzerine yumruklu saldırıda bulunan Hakan Dündar tutuklandı.

    Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi olduğu ve eğitimini dondurduğu öğrenilen Dündar, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alınmıştı. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen saldırgan Hakan Dündar, savcılık tarafından tutuklama istemiyle sevk edildiği Nöbetçi 3’üncü Sulh Ceza Hâkimliği’nde verdiği ifadesinde şunları söyledi: “Olay olduğu için üzgünüm. Ben çok sert bir şekilde itmedim. Bayan zayıftı, bir an dengesini kaybedip düştü. Ciddi bir hareketim olmadı”.

    Dündar, üzerine atılı basit yaralama suçunu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösterir somut delillerin (güvenlik kamera kayıtları, şüphelinin ikrarı) bulunması, kaçacağı şüphesini uyandıran somut olgular ve mağdur üzerinde baskı kurma ihtimalini doğuran kuvvetli şüphe nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Hakan Dündar’ın ağabeyi Emre Dündar, dün gazetecilere yaptığı açıklamada “Çok üzgünüz. Kardeşim 2-3 yıldır psikolojik sorunları olduğu için ilaç tedavisi görüyor. Bazen ilaçlarını almıyor. Keşke olmasaydı ama maalesef oldu. Aileden özür dilemek istedik ama çekindik. Uygun bir zamanda ziyaret edeceğiz ve özür dileyeceğiz” dedi. 

    Etiketler: Ataşehir , kadına şiddet , gazetehaberleri
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