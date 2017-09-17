Ara
MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet >Gündem>Bu acıya yürek dayanmaz... Tuğbanur son yolculuğuna uğurlandı

    Bu acıya yürek dayanmaz... Tuğbanur son yolculuğuna uğurlandı

    İbrahim AKTÜRK -Taner YENER/İSTANBUL, (DHA)
    17.09.2017 - 15:18 | Son Güncelleme: 17.09.2017 - 15:18

    Amerika’da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Türk öğrencilerden Tuğbanur Karataş İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

    Geçtiğimiz hafta ABD’nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş (22)’ın cenazesi İstanbul’a getirildi. Karataş’ın cenaze namazı Alibeyköy’de bulunan Yeşiltepe Camii’nde kılındı. Cenaze töreninde Tuğbanur’un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti.

    ABDden yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldüABD'den yasa boğan haber: 3 Türk öğrenci öldü

    Cenazede Tuğbanur’un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş’ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı’na götürüldü.

    DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ

    Tuğbanur Karataş’ın, Amerika’ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19’unda İstanbul’a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz’le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi.

     

    Etiketler: Tuğbanur Karataş , Cenaze , vefat
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri