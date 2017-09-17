Bu acıya yürek dayanmaz... Tuğbanur, Özge Nur ve Didem toprağa verildi

'SANA DOKUNAMADIM KIZIM'

Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi 22 yaşındaki Didem Deniz’in cenazesi, memleketi Edirne’nin Enez İlçesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi. Tabutuna gelinlik konulan genç kızın annesi Ayşe Deniz, "Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diyerek gözyaşı döktü.

Edirne’nin Enez İlçesi’nde oturan Ayşe ve Eyüp Deniz çiftinin iki kızından biri olan Yalova Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Didem Deniz, ’Work&Travel’ programı kapsamında 3 ay önce Amerika Birleşik Devletleri’ne gitti. Eğitiminin tamamlanmasının ardından 19 Eylül’e dönüş için uçak bileti aldığı belirtilen Deniz, Türk öğrenci arkadaşlarıyla birlikte geçen hafta gezmek için araç kiraladı. Amerika’da meydana gelen kazada Tuğbanur Karataş, Özge Nur Mollaahmetoğlu ve Didem Deniz hayatını kaybetti, Fatih Turhan ise yaralandı.







TABUTUNA GELİNLİK KONULDU

Amerika’daki kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Didem Deniz’in cenazesi memleketi Edirne’nin Enez İlçesi’ne getirildi. Sahil Camii’nde kılınan namazın ardından tabutuna gelinlik konulan Didem Deniz, omuzlarda Enez Mezarlığı’na götürüldü.

Cenazeye genç kızın annesi Ayşe, babası Eyüp, ablası Sinem, arkadaşları, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı ile yakınları katıldı. Duaların ardından genç kız gözyaşlarıyla toprağa verildi. Bu sırada yakınları gözyaşlarını tutamadı. Didem Deniz’in annesi Ayşe Deniz, cenazesine sarılarak, "Hakkını helal et yavrum. Gözyaşlarımı hiç istemezdin, hep öperdin. Yüzünü göremedim, sana dokunamadım kızım" diye gözyaşı döktü.





'ANNESİNE ARAÇ KİRALAYACAĞINI SÖYLEDİ’

Cenazenin ardından taziyeleri kabul eden baba Eyüp Deniz, kızının ’Work&Travel’ programı kapsamında 3 ay önce Amerika’ya gittiğini belirterek, "3 ay önce Amerika’ya gönderdik. Dönem bittiği için arkadaşlarıyla beraber Amerika’yı bir gezelim diyorlar. Bir araç kiralıyorlar. Gittikleri yolda yanık bir lastik varmış, sanıyorum daha önce bir kaza olmuş. Kızımın olduğu otomobil onu görünce direksiyon hakimiyetini kaybetmiş, karşı yola geçmişler, oradan gelen bir TIR’ın altına girmişler. Ben en son kazadan 2 hafta önce internetten görüştük. Araç kiralamadan bahsetti, annesi de içine doğdu herhalde ’istemiyorum araç kiralama’ demişti. Annesi yapma dedi ama ecel gelince demek ki ’yapma-etme’ dinlemiyor" diye konuştu.



TUĞBANUR'UN OKUL ARKADAŞLARI TABUTUNA SARILDI

Hayatını kaybeden öğrencilerden Tuğbanur Karataş, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Geçtiğimiz hafta ABD’nin Louisiana eyaletinde meydana gelen trafik kazasında 2 kız arkadaşıyla birlikte hayatını kaybeden Tuğbanur Karataş (22)’ın cenazesi İstanbul’a getirildi.

Karataş’ın cenaze namazı Alibeyköy’de bulunan Yeşiltepe Camii’nde kılındı. Cenaze töreninde Tuğbanur’un babası Mustafa Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazede Tuğbanur’un okul arkadaşları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.





Öğlen namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karataş’ın cenazesi defnedilmek üzere Kağıthane Mezarlığı’na götürüldü.

KAZADA ÖLEN ARKADAŞLARIYLA DÖNÜŞ BİLETİ ALMIŞ

Tuğbanur Karataş’ın, Amerika’ya geçtiğimiz haziran ayında dil eğitimi için gittiği, eğitimini tamamladığı ve bu ayın 19’unda İstanbul’a dönmek için kazada ölen arkadaşları Özgenur Mollaahmetoğlu ile Didem Deniz’le birlikte uçak bileti aldığı öğrenildi.







"KIRAMADIM GÖNDERDİM, TALİHİ BÖYLEYMİŞ..."

İstanbul'da bir başka cenaze töreni ise Özge Nur için düzenlendi. ABD’deki trafik kazasında ölen 3 Türk öğrenciden Özge Nur Mollaahmetoğlu (22) İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

Mollaahmetoğlu için Pendik Çamlık Mahallesinde bulunan Aliye İzzet Begoviç Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.







Cenazeye ailesi, akrabaları ve arkadaşları katıldı. Baba Mehmet Mollaahmetoğlu, "Kızım Amerika’ya gezmeye, dil öğrenmeye gitmişti. Kıramadım onu gönderdim. Talihi böyleymiş" dedi.

Özge Nur Mollaahmetoğlu için öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenaze daha sonra toprağa verilmek üzere Pendik Dolayoba Mezarlığı’na götürüldü.