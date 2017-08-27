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    Bu acıya yürek dayanmaz... İzmir'deki Alperen gibi...

    DIŞ HABERLER
    27 Ağustos 2017 - 19:49Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 19:51

    ABD’de bir şirkette üst düzey araştırmacı alarak çalışan Karen Osorio-Martinez (35), ‘işe geç kaldım’ diye endişe ederken 15 aylık kızı Sofia Aveiro’yu aracında unuttu. Olay babanın talihsiz çocuğu almak için kreşe gitmesiyle anlaşıldı. Babanın telefonu sonrası anne hemen aracına koştu ancak aradan tam 9 saat geçmişti...

    Annesinin dokuz saat boyunca araçta olduğunu hatırlamadığı Sofia bebek, sıcak ve havasızlığa dayanamayarak can verdi. Annenin, ancak çocuğu almak için kreşe uğrayan eşinin telefon etmesi üzerine bebeği hatırlayıp araca gittiği anlaşıldı.

    Polis olayı araştırırken anne hakkında bir suç duyurusu yapılıp yapılmayacağı henüz açıklık kazanmadı.

    Osorio-Martinez, genellikle işe gitmeden önce bebeği şirkete ve eve beş dakika uzaklıktaki kreşe bıraktığını ancak geçen Çarşamba günü biraz geç kaldığını söyledi.

    Otopside bebeğin sıcak havayla bağlantılı olarak can verdiği anlaşıldı.

    Porto Rico Üniversitesi’nin biyoloji bölümünden mezun olan annenin, Cornell Üniversitesi’nden genetik doktorasının bulunduğu ve 2010’dan bu yana büyük bir şirket için çalıştığı kaydedildi.

    Geçtiğimiz günlerde de İzmir'de benzer bir trajedi yaşanmıştı. İzmir’in Çiğli ilçesinde kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Sakin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirdi. 

    Korkunç olay: 3 yaşındaki Alperen feci şekilde can verdi... Gözaltılar varKorkunç olay: 3 yaşındaki Alperen feci şekilde can verdi... Gözaltılar var

     

    Etiketler: bebek ölümü , Alperen Sakin , Ölüm
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