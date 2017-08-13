Bu 112 Acil ekibi sınır tanımıyor

EDİRNE’de Sağlık İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan, Türkiye’nin yurtdışında hayat kurtaran Sınır Ötesi Sağlık (SES) ekibi, yurtdışındaki Türk vatandaşı veya soydaşların ‘meleği’ olmayı başardı.



Edirne İl Sağlık Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık bünyesinde Sağlık Bakanlığı’nın tanıdığı imkânlarla Sınır Ötesi Sağlık (SES) birimi kuruldu. Gönüllü doktor, paramedik, acil tıp teknisyeni, sürücülerden oluşan 24 personelin tümünün pasaportlarında Schengen vizesi bulunurken, büyük bölümü de Balkan ülkelerinden çifte vatandaşlık taşıyor.



24 SAAT GÖREV BAŞINDALAR

Hepsi mesleklerinde tecrübeli olan, İngilizce bilen gönüllü personelin çoğu ise aynı zamanda Bulgarca, Yunanca, başta olmak üzere Balkan dillerini konuşuyor.

Edirne’de 2014 yılından itibaren aktif hale gelen SES ekibi, yurtdışından hasta sevki de yapıyor. Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya başta olmak üzere Balkan ülkelerinde rahatsızlanan, kaza geçiren Türk vatandaşları veya soydaşlar tedavilerinin Türkiye’de yapılmasını talep edince, 24 saat görev başında bulunan gönüllü personelden bir ekip hemen tam donanımlı ambulansla yola çıkıyor. Hastayı bulunduğu ülkeden alan ekip, yurda giriş yapana kadar tedavisini sürdürüyor ve hastaneye yatışını gerçekleştiriyor. Son 2 yılda 21 hastayı ambulansla bulundukları ülkelerden alıp Türkiye’ye getiren ekip, yeni bir hasta sevkine karşı hazır bekliyor.



