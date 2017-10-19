BTK'dan MNG Kargo'nun devrine onay

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulunca, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ hisselerinin Lastmile Kargo AŞ'ye devredilmesi onaylandı.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) internet sitesinde yer alan kararına göre, MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ hissedarlarından Mehmet Nazif Günal, Aslan Kut, Mustafa Eftal Gölgeli, Ayşegül Özkaplan ve Hasan Tayyar Arıca'nın şirket sermayesinin yüzde 100'üne tekabül eden 39 bin 600 adet sermaye payının tamamının Lastmile Kargo AŞ'ye devredilmesine onay verildi.

Öte yandan, Satnet Telekomünikasyon Sanayi ve Ticaret AŞ'nin ICT Telekomünikasyon Sanayi Ticaret AŞ bünyesinde birleşmesine 23 Ağustos 2017 itibarıyla izin verildi.



