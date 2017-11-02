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Haberler >Ekonomi>BTK demiryoluna Reşt-Astara-Moskova-Helsinki rakibi geliyor

BTK demiryoluna Reşt-Astara-Moskova-Helsinki rakibi geliyor

Nerdun HACIOĞLU/MOSKOVA
02.11.2017 - 14:44 | Son Güncelleme:

Rusya lideri Vladimir Putin’in önceki gün gerçekleştirdiği İran ziyaretinin en önemli sonucunun yeni İpek yolunun parçası Bakü-Tiflis-Kars demiryoluna rakip Kuzey-Güney ulaşım koridoru kurulması olduğu ortaya çıktı. Böylece Çin ve Türkiye’nin baş rolü oynadığı Doğu-Bati ulaşım koridoruna Rusya ile İran liderliğinde Kuzey-Güney alternatifi yaratılmış oldu.

Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun görkemli açılışından bir gün sonra Tahran’da bir araya gelen Ruhani, Putin ve Aliyev’in İran’ın Azerbaycan ve Rusya üzerinden Finlandiya’ya demir ve kara yoluyla bağlanmasını kararlaştırdı.

İran Cumhurbaşkanı resmi sitesinde yayınlanan Kuzey-Güney ulaşım koridoru projesi üçlü görüşmelerin en önemli sonucu olarak tarif edilerek, “Üç ülke lideri, Kuzey-Güney ulaşım koridorunun bir an önce hayata geçirilmesini karara bağladı. İran’ın Reşt şehriyle Azerbaycan’ın Astara kasabası arasında eksik kalan demiryolu hattının inşa edilmesiyle İran’dan yola çıkacak yükler Rusya üzerinden doğrudan Finlandiya’ya ulaşacak. Yeni koridor sayesinde İran ile Avrupa arasında alternatif güzergah kurulmuş olacak” dendi.

Yeni İpek yoluna alternatif güzergah bundan 15 yıl önce Rusya, İran ve Ermenistan tarafından ortaya atılmıştı. Ancak son yıllarda transit geçiş ülkesi Ermenistan yerini Azerbaycan aldı.

 

Etiketler: Ruhani Putin
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