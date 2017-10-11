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    BTK Başkanı Dijital Oyun Sempozyumu'nda konuştu

    Hürriyet Haber
    11.10.2017 - 12:34 | Son Güncelleme:

    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Dr. Ömer Fatih Sayan, dünyada dijital oyun sektöründen eğitim başta olmak üzere birçok alanda yararlanıldığını belirterek, "Ülkemizde eğitim ve ihracat başta olmak üzere çeşitli alanlarda iyi bir oyun sektörü kurgulanmasına ihtiyaç var." dedi.

    Sayan, BTK'da düzenlenen Dijital Oyunlar Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada, internet teknolojilerindeki gelişime işaret etti. 

    İnternetin kısa zamana büyük değişimleri sığdırdığını dile getiren Sayan, "nesnelerin interneti" kavramına uzanan bu sürecin getirilerinin herkesin hayatına girdiğini söyledi.

    Sayan, BTK'nın, internetin sunduğu olanaklardan çocukları en etkin şekilde yararlandırırken, risk ve tehlikelere karşı korumak için de yoğun çalışma yürüttüğünü bildirdi.

    Dijital oyun endüstrisinin de katlanarak büyümesini sürdürdüğüne değinen Sayan, şöyle devam etti:

    "Dijital oyunların, hayatın ve internetin diğer alanlarıyla eşdeğer, birçok faydalı ve zararlı yanları mevcut. Eğitsel anlamda özellikle çocuk ve gençler üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerinin her zaman tartışılacak konular arasına eklendiğini biliyoruz. Bu konuda yapılacak sosyolojik araştırmaların başta sektör olmak üzere eğitimden sağlığa, kişisel gelişimden ekonomiye kadar birçok alanda yön verici değerli veriler olacağını düşünüyorum. Ekonomik fayda kadar eğitsel ve sosyal faydaların da hesaplanması geleceğimiz açısından önemli bir kilometre taşı olacaktır." 

    Sayan, dünyada dijital oyun sektörünün eğitim gibi birçok alanda kullanıldığını vurgulayarak, "Ülkemizde, eğitim ve ihracat başta olmak üzere çeşitli alanlarda iyi bir oyun sektörü kurgulanmasına ihtiyaç var. Bu ihtiyaç ekosisteminin oluşumunda bizler de BTK olarak inisiyatif aldık, almaya devam edeceğiz. Biz her türlü imkanımızı paydaşlarımıza sunmaya hazırız." diye konuştu.

    Türkiye'nin dijital oyun pazarına geç girdiğinin altını çizen Sayan, BTK'nın oyun üreticilerinin yanlarında olacağını ve gerekli süreçleri birlikte geçireceklerini belirtti.

    Sayan, dijital oyunların 100 milyar doları geçen sektör büyüklüğüyle her geçen gün kullanıcıları kendisine bağladığına işaret ederek, şunları kaydetti: 

    "Dijital oyunlar oynayarak öğrenme, çocuk gelişimine etkileri ve sosyal iletişim gibi farklı yönlerden katkılar sunmaktadır. Bunun yanı sıra oyunlardaki şiddet, müstehcenlik ve kumara teşvik gibi içerikler, dijital oyunların özellikle çocuklar ve gençler üzerinde oluşturabileceği zararların başını çekmektedir. Güvenli internet hizmetimizle çevrimiçi oynanan internet oyunlarının çocuklarımıza uygunluğunu değerlendirerek, bunları 'çocuk ve aile profilleri' altında sunmaktayız."

     
    Etiketler: oyun , btk , ömer sayan
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