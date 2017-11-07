Brüksel’e Katalan çıkarması

Belediye başkanlarının öncelikli amacı Katalonya’daki durumu ve bu durumdan duydukları endişeyi kendi perspektiflerinden aktarmak. “Brüksel ziyaretinin” önemli unsurlarından birini de Avrupa’nın konuya ilişkin yaklaşımından duyulan rahatsızlığı dile getirmek oluşturacak.

Katalan belediye başkanlarının Brüksel çıkarmasının ardında Katalan Belediyeler Derneği (AMC) ve Bağımsızlık Yanlısı Belediyeler Derneği (AMI) var. İki derneğin üyeleri Katalonya’daki şehir ve kasabaların yüzde 80’ini temsil ediyor. AMC ve AMI, İspanya’nın Katalonya sorunu bağlamında temel insan haklarına saygı göstermemesinden, Avrupa Birliği’nin de yaşananlara “göz yummasından” yakınıyor. Katalan belediye başkanları, AB Komisyonu ve AB Konseyi binalarının bulunduğu Schuman Meydanı’nda toplanacak.

GİRİŞİMCİLER KARŞI

Belediye başkanlarının günübirlik Brüksel ziyareti, “Katalan çıkarmasının” sadece bir boyutunu oluşturuyor. Bağımsızlığa destek veren belediye başkanlarının yanı sıra bağımsızlığa karşı olan Katalan Girişimciler Derneği de Brüksel’de olacak. Katalonya’nın İspanya’dan ayrılmasının başta ekonomi olmak üzere olumsuz etkilerini ön planda tutan girişimciler, bazı parlamenterlerin de katılımıyla Avrupa Parlamentosu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

AVRUPA’YA ELEŞTİRİ

Katalan radyosuna konuşan Puigdemont, yaşanan gelişmeler karşısında Avrupa’nın pasif kalmasını eleştirerek, Katalonya’da yaşanan sorunun bir insan hakları sorunu olduğunu ve azami dikkat gerektirdiğini söyledi. Puigdemont, Avrupa elitlerinin halkın çıkarlarından kopuk olduğunu ifade etti.

İPLER GERİLİYOR

Katalonya’nın bağımsızlık ilanı sonrası yaşanan gelişmeler, Belçika iç siyasetindeki dengelerin yanı sıra bu ülkenin İspanya ile olan diplomatik ilişkilerini de zorlar hale geldi. Belçika Başbakanı Charles Michel’in bakanlarına yönelik olarak yaptığı “kızgın yağa su dökmeyin” uyarısına uyan bir tek kendisi kalırken koalisyon hükümetinin önemli unsuru olan ayrılıkçı N-VA kanadından yapılan açıklamalar sorunu derinleştiriyor. Michel’in, çarşamba günü, hükümetinin Katalonya politikası konusunda Federal Meclis’te konuşması öngörülüyor.