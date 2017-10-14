Brüksel’de gençler dünyanın geleceğini tartıştı

Dünyanın dört bir yanından 100 genç, 9-13 Ekim arasında Belçika’nın Brüksel şehrinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gençlik Tarım Zirvesi’nde (Youth AG Summit) küresel tarım sorunlarına çözüm bulmak üzere bir araya geldi. Almanya merkezli sağlık ve tarım ürünleri şirketi Bayer desteğiyle düzenlenen zirvenin ‘Gezegeni Beslemek’ olarak belirlenen bu yılki temasında gençler, dünyada giderek artan nüfusa karşı açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliğinin sağlanması ve sürdürülebilir tarımın teşviki için Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilirlik Hedefleri’ni ele aldı. Binlerce gencin başvuru yaptığı ve sürdürülebilir tarım konularında proje fikirlerinin paylaşıldığı makale yarışmasıyla seçilen 100 kişi arasında, Türkiye’den de 3 genç yer aldı.

95 ÜLKEDEN 2 BİN 500 MAKALE



Zirvede yer almak isteyenler gıda güvenliği konulu makaleleriyle başvuruda bulundu. 95 ülkeden 2 bin 500 başvuru, tarım sektörünün önde gelen uzmanları tarafından değerlendirildi. Bunun sonucunda Türkiye’den de üç genç elemeyi geçerek 100 katılımcı arasına girme hakkı kazandı.

TÜRK ÖĞRENCİLER DÜNYA SORUNLARINI TARTIŞTI



Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi Ayşenur Uzun, Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği’nden Uğurcan Esen ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden Özge Özışıklıoğlu, etkinlikte 49 ülkeden 18-25 yaş aralığındaki gençlerle bir araya geldi. Gençler, gıda sıkıntısı yaşamayan bir dünya vizyonu doğrultusunda sürdürülebilir tarıma yönelik çözümlere odaklandı. Küresel gıda güvenliği sorunlarına yenilikçi, sürdürülebilir ve uygulanabilir çözümler üretmek için birlikte çalışarak, çeşitli deneyimleri paylaştı. Zirve boyunca grup projelerinde rol alan gençler, tarım sektörü turlarına katılarak uzman konuşmacılardan sektörle ilgili güncel gelişmeler hakkında bilgi edindi. Gençler ayrıca Avrupa Parlamentosu’nu ziyaret ederek Avrupa Birliği Tarım Bakanı’nın konuşmacı olduğu bir oturumu izleme fırsatı yakaladı.

GENÇ ZİHİNLERİN YARATICI FİKİRLERİNDEN FAYDALANMAK İSTİYORUZ



Zirvede dijital tarım uygulamalarının BM’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine sağladığı katkılar hakkında gençlere özel bir sunum yapan Bayer’in Tarım Ürünleri Bölümü Ar-Ge Başkanı Dr. Adrian Percy, deneyimlerini aktardı. Percy, “BM’nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne erişmek için herkes üzerine düşeni yapmalı. Gençlerimizin bilim ve sürdürülebilir tarım konularına verdikleri sonsuz destekten aldığımız ilhamla, sosyal problemlerin çözümüne yönelik genç zihinlerin yaratıcı fikirlerinden faydalanmayı umuyoruz. Gençlik Tarım Zirvesi daima heyecan verici, yaratıcı ve yenilikçi düşüncenin merkezi haline geldi. Genç zihinlerin çıkardığı projeleri görmek harika” diye konuştu.

ÜLKELERDEKİ UYGULAMALARI TANIMA FIRSATI BULDUM



Uğurcan Esen (Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği): Makalem iklim değişikliğinin dünyamıza etkisi ve tarımda yapılabilecek teknolojik gelişmelerle ilgiliydi. Burada tek bir çözüme odaklandık. Son teknolojik gelişmelerin küçük çiftçilere uygulanmasıyla ilgili bir makale yazdım. İlgi gördü ve çağrıldım. Zirveye 100 öğrenci katılıyor. Burada başka ülkelerde başta tarımda olmak üzere neler olduğunu ve konuşulduğunu öğrenme fırsatı buldum. Bu buluşmada global problemlere ülkeler üzerinden bakmamız gerektiğini de anladım. Her ülkenin kendine göre problemleri var ve yerel akılcı çözümler global çapta kullanılabilir. Avrupa’da güvenli gıda ele alınırken, Kenya’da gıda eksikliği konuşulabiliyor. Zirve bu anlamda çok başarılı bir şekilde organize edilmiş. Tartışmanıza ve kendinizi ifade etmenize izin veriyor.

TARIM EĞİTİMİNDE SORUNLAR VAR



Özge Özışıklıoğlu (İstanbul Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği): Türkiye’nin tarım politikaları için Birleşmiş Milletler Kalkınma Hedefleri’ni örnek alarak çözüm önerileri sunduğum bir makale yazdım. Ülkemizdeki tarım eğitimine özellikle odaklandım. Bu konuda önemli eksiklikler var. Özellikle lisans eğitimi yeniden ele alınmalı. Zirvede çok şey öğrendim. Daha önce hiç duymadığım yeni kavram ve yaklaşımlar olduğunu fark ettim. Diğer ülkelerden gelen katılımcılar çok çalışkan. Bizim de daha çok çalışmamız gerekiyor.

DAHA DA GİRİŞİMCİ OLMALIYIM



Ayşenur Uzun (Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi): Türkiye’de kullanılan sulama yöntemleriyle ilgili bir makale yazdım. Ayrıca metropollerde yapılabilecek küçük nefes alma alanlarından bahsettim. Bu yazım beğenildi ve davet edildim. Zirvede birçok dikkat çekici konuşmayı dinleme fırsatı buldum. Girişimcilik konusunda eksiklerim olduğunu gördüm. Kariyerim için daha aktif ve girişimci olacağım.

ÜLKEM İÇİN SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR TARIMA İHTİYAÇ VAR



Shafinaz Husain (Bangladeş): Bangladeş’te Dakka Üniversitesi’nde işletme programında eğitimimi tamamladım. Tarım, gıda ve işletme alanında çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl ABD Gıda Güvenlik Programı’nda staj yaptım. Bangladeş yaklaşık 165 milyon nüfusa sahip bir ülke. Bu nedenle tarım alanlarının verimli kullanılması ve milyonlarca insana gıda sağlanması gerekiyor. Üstelik bu sürdürülebilir olmalı. Makalemde küçük çiftçilere işe yarar tarım teknolojilerinin nasıl ulaştırılabileceği konusu üzerinde durdum. Burada olmak gerçekten harika. Diğer 99 delegeyle görüşmelerimizi paylaşıyoruz. Onların tecrübe ve bilgilerinden faydalanıyoruz.



BREZİLYA'DA TARIM ALGISI İYİ DEĞİL



Paulo Eduardo (Brezilya): Ben gazeteciyim aslında. Brezilya’da Sao Poulo Devlet Üniversitesi’nden mezun oldum. Hayatımın büyük bir kısmı kırsalda geçti. Kırsaldan ayrıldığımda da tarımla bağımı hiç kaybetmedim. Gazetecilerin pek çoğu tarım konusundan hoşlanmaz. Ancak ben bunu seviyorum ve bu alanda çalışmak istiyorum. Bu konu üzerine yazmaktan keyif alıyorum. Brezilya’da tarım çok önemli. Fakat insanların bu alana algıları çok iyi değil. Okaliptüs bitkisinin farklı şekillerde ekilerek nasıl kendi ekosistemini yaratabileceğine değindiğim makalem ilgi çekti. Bu zirve bir rüyanın gerçekleşmesi gibi. Avrupa’da daha önce hiç bulunmadım. 49 ülkeden insanla bir araya geliyorum.Onlarla tartışma ve bilgi değişimi yapma fırsatı buluyorum.

GENÇ BİLİM ELÇİLERİ



Bayer, küresel çapta yürüttüğü Gençlik Tarım Zirvesi gibi projelerin yanı sıra çok sayıda ülkede çocuklara ve gençlere yönelik yerel projeler de yürütüyor. 2011’den bu yana Türkiye’de Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) ile beraber ‘Bayer Genç Bilim Elçileri’ projesini hayata geçiriyor. Bayer Genç Bilim Elçileri Projesi’nin iki aşaması bulunuyor; öncelikle gönüllü üniversite öğrencilerinden oluşan Bilim Elçileri, ‘bilim okuryazarlığı’ eğitimine katılıyor. Ardından ilköğretim çağındaki çocukların bilime ilgi duymalarını ve sevmelerini sağlamak üzere, ilköğretim okullarında bir dizi etkinliği hayata geçiriyor. Proje sayesinde 2011’den bu yana toplamda 1.903 gönüllü bilim elçisi ile 26 bin 502 öğrenciye ulaşıldı.