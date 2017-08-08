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    Brüksel'de bomba paniği: Ateş açıldı

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    08 Ağustos 2017 - 19:57Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 20:47

    Belçika'nın başkenti Brüksel'de, polis, "dur" ihtarına uymayarak kaçan bir araca ateş açarken, gözaltına alınan sürüsücünün, otomobilde patlayıcı olduğunu söylediği belirtildi.

    Belçika haber ajansı Belga'ya göre, yerel saatle 17.00 civarında polis, kırmızı ışıktan geçen bir aracı takip etmeye başladı. "Dur" ihtarına uymayan araç, kaçarken bir polis otomobiline çarptı.

    Polisin ateş açtığı aracın sürücüsü, Molenbeek semtinde trafikte geri geri gitmeye çalıştığı sırada başka bir polis otomobiline çarparak, durmak zorunda kaldı.
    Gözaltına alınan ve kimliği açıklanmayan sürücü, polise, araçta patlayıcı olduğunu söyledi. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağrılırken, bölge yaya ve araç trafiğine kapatıldı, çevredeki ev ve iş yerleri boşaltıldı.  Belçika'da yayın yapan televizyon kanalı RTL ise aracın Almanya plakalı olduğunu duyurdu.

    Mart 2016'da Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonunu hedef alan intihar saldırılarında 32 kişi ölmüş, yaklaşık 300 kişi yaralanmıştı. Hem bu saldırı hem de Kasım 2015'te meydana gelen Paris saldırısının faillerinin birçoğunun Molenbeek'te yaşadığı açıklanmıştı. 

    Etiketler: bürüksel , bomba , panik
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