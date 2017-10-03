Brüksel Ulu Cami’nin Suudi imamına sınır dışı

BELÇİKA Mülteci ve Göç Bakanı Theo Francken, BelRTL radyosuna verdiği mülakatta Suudi imamın oturum iznini iptal ettiğini açıkladı. Din adamıyla ilgili değerlendirmede bulunan Francken, “İmamın Selefi olduğu, radikalleştiği, toplumumuz ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturduğuna dair net işaretler var” dedi. Francken, bu kararın Suudi Arabistan’la Belçika arasında bir soruna neden olup olmayacağına ilişkin bir soruya, “Muhtemelen. Ama radikalleşmeyle mücadelemiz daha önemli” cevabını verdi. İsmi açıklanmayan imamın sınır dışı süreci de bu kararla başlamış oldu. Kararın, Belçika’da cami ve dini kuruluşların daha sıkı denetime tabi tutulmasıyla ilgili haberlerin ardından gelmesi dikkati çekti.

AB KURUMLARINA YAKIN YERDE

Belçika basını geçen hafta, halihazırda iki federal kurum tarafından denetlenen camilerin artık aralarında ordu istihbarat merkezi ve Tehdit Analiz Koordinasyon Organizasyonunun da olduğu 8 kurum tarafından denetleneceğini, camilere tanınırlık verilmesinin daha sıkı kurallara tabi tutulacağını yazmıştı.

AB kurumlarına yakın yerde bulunan Brüksel Ulu Cami binası, 1967 yılında 99 yıllığına enerji anlaşması karşılığında Suudi Arabistan’a kiralanmıştı.