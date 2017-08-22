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Hürriyet>Zaventem Havalanında bagaj servisi grev yaptı

Zaventem Havalanında bagaj servisi grev yaptı

AA
22 Ağustos 2017 - 15:22Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 15:24

Brüksel Zaventem Havalanı’nda bagaj servisi sunan Swissport adlı şirket personelinin greve girmesiyle, 10 binden fazla yolcu mağdur olduğu, 200’e yakın uçuş etkilendi.

BRÜKSEL Havaalanı sözcüsü Florence Muls, Belçika’da tatil dönemi olması nedeniyle günde ortalama 80 bin yolcunun havalimanını kullandığını bildirdi. Yolculara mümkünse sadece el bagajıyla seyahat etmesi çağrısı yapan havaalanı yetkilileri, Swissport çalışanlarının kendiliğinden sabah 07.15’te greve başladığını belirtti. Özellikle Swissport ile uçuş yapan uçak şirketlerinin yolcuları grevden etkilendi. Swissport, Brüksel Zaventem Havalimanı’nda uçuş firmalarının yüzde 60’ına, Aviapartner ise yüzde 40’ına hizmet veriyor. Geçen yıl iki şirket de farklı zamanlarda grev yapmıştı. Grevin ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi için yapıldığı belirtildi.

Etiketler: Brüksel , Zaventem , GREV , Havaalanı
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