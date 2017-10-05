“Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” yeniden Harbiye Açıkhava’da !

Notre Dame de Paris, Chicago, Cabaret, Mama Mia, Dream Girls, Damdaki Kemancı, Hair, Grease gibi unutulmaz müzikal parçaların olduğu ünlü Broadway müzikallerinin yanı sıra Lüküs Hayat, Hisseli Harikalar Kumpanyası gibi Türk müzikallerinden de seçilen şarkılar ile seyirciler hem eğlenecek hem duygulanacak.

Güçlü kadro “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” için bir arada!

10 Ekim Salı günü sahnelenecek olan projenin yönetmen koltuğunda yine tiyatro ve müzikal dünyasının duayeni Haldun Dormen otururken gecenin onur konukları ise usta tiyatrocular Perran Kutman ve Selçuk Yöntem. Usta isimlerin yanı sıra başarılı isimler : Ayça Varlıer,Begüm Günceler, Edis, Emre Altuğ, Ethel Mulinas, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Mert Turak,Onur Turan, Pamela, Sami Levi, Şehnaz Sam ve Yeliz Şar performansları ile izleyiciyi etkileyecekler.

Büyüleyici müzikalin proje tasarımı Nurcan Karaca, koreografileri Nur Sonbahar imzası taşırken müzik direktörlüğünü Tuluğ Tırpan üstleniyor. Müzikalde beraber performans sergileyecek olan Ayça Varlıer, Gökçe Bahadır, Irmak Ünal, Pamela, Şehnaz Sam ve Yeliz Şar’ın kıyafetleri ise ünlü modacı Hakan Akkaya tarafından hazırlandı.

Uzun süre hafızalardan silinmeyecek performanslar ile “Broadway’den İstanbul’a Müzikaller” 10 Ekim Salı günü Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda