Broadcom rakibi Qualcomm'u 130 milyar dolara almak için teklif verdi

Broadcom'dan yapılan açıklamada, şirketin dünya genelindeki akıllı telefonların birçoğu için çip üreten Qualcomm adlı firmayı satın almak için 130 milyar dolar teklif verdiği belirtildi.

Açıklamada, teklif kapsamında, Broadcom'un Qualcomm için hisse başına 70 dolar vermesinin ve Qualcomm'un 25 milyar dolarlık borcunun ödenmesinin yer aldığı kaydedildi.

Qualcomm'dan yapılan açıklamada da teklifin şirketin yönetim kurulunca değerlendirileceği bilgisine yer verildi.

Teklifin ardından Broadcom'un New York Borsasında işlem gören hisseleri önce yüzde 3 primle 281,80 dolara kadar çıktı, ancak daha sonra bu kazançlarını kaybetti.

Qualcomm'un hisse başına değeri ise borsanın açılmasıyla önce yüzde 6 primle 65,33 dolara kadar tırmandı ve ilerleyen saatlerde yüzde 3 oranında düştü.

Uzmanlar, satın almanın gerçekleşmesi durumunda oluşacak şirketin toplam piyasa değerinin 200 milyar doları aşabileceğine dikkati çekerken, şirketin dünyanın en büyük üçüncü çip üreticisi olacağını vurguluyor.

Güney Koreli Samsung Electronics dünyanın en büyük çip üreticisi konumunda bulunurken, ABD'li Intel ikinci sırada geliyor.

3G ve 4G teknolojilerini geliştiren Qualcomm, geçen sene de 5G teknolojisinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerine başladığını duyurmuştu.