Britanya'nın en iyi kebapçısını onlar seçecek

BRİTANYA Parlamentosunda 2013 yılında küçük bir resepsiyonla başlayan ‘Britanya Kebap Ödülleri’ 12 Martta altıncı kez kebap sektöründen başarılı işletmelere ödüllerini verecek. Ödül törenine iki ay kala Britanya genelinde kebap dükkanı ve restoranları için internet üzerinden gelen oylar toplanıyor. İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda gibi Britanyanın çeşitli bölgelerindeki kebapçılar sektörün saygın ödül töreninde yer almak için yarışıyorlar.

Oylama için son tarih ise 22 Ocak 2018 olarak belirlendi. Bu tarihten sonra en yüksek oyu olan kebapçılar kısa listeye kalacak. Kısa listeye girebilen kebapçılar müşterilerinden oy istemeleri için teşvik ediliyor.





JÜRİDE KİMLER VAR

Britanya Kebap Ödüllerinin 2018 yılı jürisinde ise siyaset, medya ve iş dünyasının önde gelen isimleri yer alıyor. Enfield North bölgesinden İşçi Partili milletvekili Joan Ryan, Muhafazar Partili Eğitim Bakanı Nadhim Zahawi, yine Muhafazakar Partili Lordlar Kamarasından Baroness Warsi, Stalybridge ve Hyde bölgesi İşçi Partili milletvekili Jonathan Reynolds, Londra Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri Joanne McCartney AM ve Jennette Arnold AM, Ünite sendikası Genel Sekreteri Steve Turner, Financial Times kıdemli politika muhabiri Jim Pickard, City AM gazetesi kurucularından Lawson Muncaster, Heart Radyosu Djlerindenn Lucy Horobin, gıda sektörü ve diğer sektörleri temsilen iş adamları Maurici Abboudi, Mustafa Topkaya, Altan Kemal, Rami Ranger CBE ve Shany Gupta bu yılın jürisinde yer alacak.

22 OCAK SON GÜN

Britanya Kebap Ödülleri kurucusu İbrahim Doğuş, ödüllerle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “22 Ocak Sonrasında çeşitli kategorilerde oy almış işletmeler tekrar oylanacak. Hem müşterilerini teşvik eden hem de yerel yönetimlerden ve milletvekillerinden ödüller için referans alabilenlerin şansları çok yüksek. Herkese başarılar diliyoruz. Bu yıl da kebap sektörünün itibarını artıracak ve gece gündüz çalışan kebapçıların emeklerini göz önüne çıkaracağız.”

2018 Britanya Kebab Ödülleri için kategorileri şöyle:

* Just Eat En İyi Paket Servis Kebap Restoranı

* Müşteri memnuniyeti

* En İyi Yeni Kebap Restoranı (Londra ve dışı)

* En İyi Kebapçı (Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya, İngiltere, Londra)

* En İyi Kebap Restoranı (Kuzey ve Batı Londra)

* En İyi Kebap Restoranı (Güney ve Doğu Londra)

* En Ekonomik Restoran

* En İyi ‘Fine-Dining’ Restoran

* En İyi Seyyar Kebapçı

* Yılın Şefi

* Kebap endüstrisine üstün katkıda bulunan işletmeler