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    Britanya’da ‘yalnızlık bakanlığı’ kuruluyor

    Hürriyet Haber
    17.01.2018 - 17:20 | Son Güncelleme:

    Britanya’da yalnızlıktan sorumlu bir bakanlık kuruldu.

    Üniversitenin ilk yıllarında kendini yalnız hissedenlerin “Keşke benim ülkemde de olsa!” diyeceği “Yalnızlık Bakanlığı” Britanya’da nihayet kuruldu.

    Bakanlığın temeli, 2016 yılında silahlı bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden İşçi Partisi milletvekili Jo Cox tarafından atılmıştı. Başbakan Theresa May, bakanlığın Cox’un mirasına sahip çıkacağını belirtti.

    Jo Cox’un ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anladığını ve kendini bu durumdan mustarip olanlara yardım etmeye adadığını ifade eden May, yeni bakanlığın bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte faaliyet yürüteceğini söyledi.

    Ulusal İstatistik Ofisi yalnızlığın doğru ölçümü için bir yöntem geliştirecek.

    Yalnızlık bakanı olarak Muhafazakar Parti milletvekili Tracey Crouch atandı. Crouch, “Bu konu Jonun tutkuyla ilgilendiği bir meseleydi, biz de anısına sahip çıkmak ve Britanyada yalnızlıktan ötürü acı çeken milyonlarca kişiye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız dedi.

    Etiketler: üniversite öğrencisi , üniversite
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