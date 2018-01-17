Britanya’da ‘yalnızlık bakanlığı’ kuruluyor

Üniversitenin ilk yıllarında kendini yalnız hissedenlerin “Keşke benim ülkemde de olsa!” diyeceği “Yalnızlık Bakanlığı” Britanya’da nihayet kuruldu.

Bakanlığın temeli, 2016 yılında silahlı bir saldırı sonucunda hayatını kaybeden İşçi Partisi milletvekili Jo Cox tarafından atılmıştı. Başbakan Theresa May, bakanlığın Cox’un mirasına sahip çıkacağını belirtti.

Jo Cox’un ülkedeki yalnızlığın ne seviyede olduğunu anladığını ve kendini bu durumdan mustarip olanlara yardım etmeye adadığını ifade eden May, yeni bakanlığın bu konuda çalışan sivil toplum örgütleriyle birlikte faaliyet yürüteceğini söyledi.

Ulusal İstatistik Ofisi yalnızlığın doğru ölçümü için bir yöntem geliştirecek.

‘Yalnızlık bakanı’ olarak Muhafazakar Parti milletvekili Tracey Crouch atandı. Crouch, “Bu konu Jo’nun tutkuyla ilgilendiği bir meseleydi, biz de anısına sahip çıkmak ve Britanya’da yalnızlıktan ötürü acı çeken milyonlarca kişiye yardım etmek için elimizden geleni yapacağız” dedi.