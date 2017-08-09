‘Brigitte’ planına tepki artınca geri adım geldi

Milletvekillerinin akrabalarını çalıştırmalarının önüne geçen ‘yasa’nın çıkarıldığı ülkede tartışma yaratan plana karşı iki haftada 275 bini aşkın Fransız imza verdi. Elysee Sarayı’ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken yetkililer, Brigitte Macron’un pozisyonuna ilişkin “şeffaflık bildirgesi”nin gelecek günlerde yayınlanacağını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, “Şeffaf olmak ve kullanabileceği araçları belirlemek istiyoruz. Anayasa değişikliği, yeni bütçe, maaş yok. İkiyüzlülüğü bırakın” dedi.