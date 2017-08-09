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    ‘Brigitte’ planına tepki artınca geri adım geldi

    Hürriyet Haber
    09 Ağustos 2017 - 00:48Son Güncelleme : 09 Ağustos 2017 - 00:48

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un eşi Brigitte, resmi olarak ‘first lady’ unvanını almayacak.

    Milletvekillerinin akrabalarını çalıştırmalarının önüne geçen ‘yasa’nın çıkarıldığı ülkede tartışma yaratan plana karşı iki haftada 275 bini aşkın Fransız imza verdi. Elysee Sarayı’ndan konuya ilişkin resmi açıklama yapılmazken yetkililer, Brigitte Macron’un pozisyonuna ilişkin “şeffaflık bildirgesi”nin gelecek günlerde yayınlanacağını duyurdu. Hükümet Sözcüsü Christophe Castaner, “Şeffaf olmak ve kullanabileceği araçları belirlemek istiyoruz. Anayasa değişikliği, yeni bütçe, maaş yok. İkiyüzlülüğü bırakın” dedi.

    Etiketler: Emmanuel Macron , Fransa , gazetehaberleri
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