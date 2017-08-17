Brigitte Macron ilk röportajını verdi

EŞİYLE, onun lise öğretmeniyken tanışan, Macron’dan 25 yaş büyük 64 yaşındaki Brigitte Macron, ilişkileri hakkında, “Eğer aşkımızı takip etmeseydim hayatımı ıskalamış olacaktım” ifadelerini kullandı. Röportajda Macron, “Eşimin tek hatası benden genç olmak” değerlendirmesinde bulundu.

Brigitte Macron, Cumhurbaşkanı Macron’un, cumhurbaşkanı eşi olarak kendisine hukuki statü kazandırmak istemesiyle ilgili ise, statü çerçevesinde kendisinin herhangi bir maaş almayacağını belirtti.

Macron, yaptığı resmi faaliyetlerin internet üzerinden yayımlanacağını ve böylece tam anlamıyla takip edebileceğini kaydederek, “Benden öncekiler gibi kamu görevimi yerine getireceğim ama bunu nasıl yaptığımı Fransız halkı takip edebilecek” ifadelerini kullandı.