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Bridgewater: Fed hata yapıyor

Hürriyet Haber
29.09.2017 - 09:28 | Son Güncelleme:

Bridgewater Associates'a göre Fed, rekor düşük seviyedeki faizleri artırarak hata yapıyor.

Dünyanın en büyük hedge fonu şirketi, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz oranlarını tarihi düşük seviyelerinden yükselterek sorunlara yol açacaklarını belirtiyor.

Business Insider'ın haberine göre Fed'in faiz değişimlerine karşı ekonomik hassasiyet gibi riskleri yanlış hesapladığını söyleyen Bridgewater, müşterilerine Fed'in faiz artırımına giderek hata yaptığını ifade etti.

Bridgewater Associates'ın müşterilerine gönderdiği notta, “Fed, hamlelerini klasik döngüsel indikatörlere ve bilançonun normalleştirilmesi arzusuna dayandırıyor. Bizim yaptığımız hesaplamalara dayanarak Fed'in sorun oluşturmadan planını uygulayabileceğinden şüphe ediyoruz” ifadesi yer aldı.

Etiketler: Bridgewater , fed , fed faiz
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