Brezilyalılar harikalar diyarında

'Sambacı'…
Brezilyalılara kötü futbolcu demiyorum...
Bkz: Alex De Souza...
Mükemmel, kusursuz bir futbolcu...
Ancak Galatasaray ne yapıyor? Gidip onları özenle mi seçiyor?
Bkz: Lincoln...
Her zamanki gibi omuzlarda karşılandı..
Sarı-kırmızılı takımın yeni 'Hagi'si dendi...
Ne oldu peki?
Performansı yalnızca '5 maç' yükseldi, sonra fosss...
Bkz: Elano Blumer...
Geldi, ne yaptı...
‘Yeni geldi alışmalı’ dendi…. Olmadı…
‘Sorunları var atlatsın düzelir’ dendi… Olmadı…
Artık yeter…
Sarı-kırmızılı formayı giydiği günden bu yana yaptığı en 'yıldızımsı' iş neydi?
Kayserispor'a uzaktan attığı gol...
Sadece bu kadar...
Geldiğinden beri 1'i Türkiye Kupası'nda olmak üzere yalnızca 4 gol attı..
Sarı-kırmızılı yönetim en kısa zamanda (ara transfer döneminde) 'sambacı' ile yollarını ayırmalı...
Kısacası şu ki…
Brezilyalı oyuncular kötü değil… Kaka olsun, Ronaldinho olsun, Robinho olsun, Alex De Souza olun vs…
Ancak doymamış oyuncuları Türkiye’ye getirmeyeceksin…
Onlar burayı eğlence diyarı olarak görüyor…
Oyuncuların aldığı paralardan vergi kesilmiyor.. (Vergiyi kulüp ödüyor)
Ekmek elden, su gölden, ilgi taraftarlardan, eğlence Türkiye’den…
Artık bu adamlara prim verilmemeli…
Ve artık Brezilya'lı oyunculardan vazgeçilmedir.