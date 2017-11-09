Brezilyalı uyuşturucu tüccarları kendi ölümlerini görüntüledi

Daily Mail’in aktardığına göre Brezilya’nın Rio de Janeiro kentinde uyuşturucu tüccarlarına karşı operasyon düzenleyen polis yetkilileri, helikopterden park halinde bir otomobilde bulunan bir grup uyuşturucu tüccarına ateş açtı, araçtaki 4 kişiden 3’ü hayatını kaybetti, bir kişiyse yaralandı.

Uyuşturucu tüccarlarının, üzerilerine ateş açıldığı anda Facebook üzerinden canlı yayın yaptıkları anlaşıldı. Uyuşturucu satıcılarının kendi ölümlerini görüntülediği videoda, aracın ön koltuğunda oturan bir gencin kendisini ve arkadaşlarını videoya çektiği ve diğerleriyle şakalaştığı görülüyor. Ardından silah sesleri duyuluyor ve çekimin yapıldığı aygıt yere düşüyor.