Brezilyalı Talisca, ilk kez milli takıma çağrıldı

İSTANBUL,(DHA)

Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Talisca'yı aday kadroya çağırdı.

Talisca, ilk kez Brezilya Milli Takımı'ndan davet alırken, Fenerbahçeli oyuncu Giuliano kadroya alınmadı.

Teknik direktör Tite'nin kadroya çağırdı isimler şöyle;

KALECİLER

Alisson, Roma

Ederson, Manchester City

Neto, Valensiya

DEFANS:

Daniel Alves, PSG

Geromel, Gremio

Filipe Luis, Atletico Madrid

Marcelo, Real Madrid

Marquinhos, PSG

Miranda, Inter

Fagner, Corinthians

Rodrigo Caio, Sao Paulo

Thiago Silva, PSG

ORTA SAHA:

Casemiro, Real Madrid

Fernandinho, Manchester City

Fred, Shakhtar Donetsk

Paulinho, Barcelona

Philippe Coutinho, Barcelona

Renato Augusto, Pekin Guoan

Talisca, Beşiktaş

Willian, Chelsea

FORVET:

Douglas Costa, Juventus

Firmino, Liverpool

Gabriel Jesus, Manchester City

Taison, Shakhtar Donetsk

Willian Jose, Real Sociedad

(FOTOĞRAFLI)