Brezilyalı Talisca, ilk kez milli takıma çağrıldı

İSTANBUL,(DHA)
Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.
Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Talisca'yı aday kadroya çağırdı.
Talisca, ilk kez Brezilya Milli Takımı'ndan davet alırken, Fenerbahçeli oyuncu Giuliano kadroya alınmadı.
Teknik direktör Tite'nin kadroya çağırdı isimler şöyle;
KALECİLER
Alisson, Roma
Ederson, Manchester City
Neto, Valensiya
DEFANS:
Daniel Alves, PSG
Geromel, Gremio
Filipe Luis, Atletico Madrid
Marcelo, Real Madrid
Marquinhos, PSG
Miranda, Inter
Fagner, Corinthians
Rodrigo Caio, Sao Paulo
Thiago Silva, PSG
ORTA SAHA:
Casemiro, Real Madrid
Fernandinho, Manchester City
Fred, Shakhtar Donetsk
Paulinho, Barcelona
Philippe Coutinho, Barcelona
Renato Augusto, Pekin Guoan
Talisca, Beşiktaş
Willian, Chelsea
FORVET:
Douglas Costa, Juventus
Firmino, Liverpool
Gabriel Jesus, Manchester City
Taison, Shakhtar Donetsk
Willian Jose, Real Sociedad
(FOTOĞRAFLI)
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