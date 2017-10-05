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    Brezilya'da soygun tüneli

    Hürriyet Haber
    05.10.2017 - 01:26 | Son Güncelleme:

    BREZİLYA’da polis, ülkenin en büyük bankalarından “Banco do Brasil”in (Brezilya Bankası) Sao Paulo’daki şubesini soymak için 500 metre tünel kazan 16 kişiyi yakaladı.

    Sao Paulo Cezai Soruşturmalar Dairesi (DEIC) Sözcüsü Fabio Pinheiro Lopes, soygunu planlayan ve banka şubesine 500 metre uzaklıkta ev tutan çeteyi 3 ay önce takibe aldıklarını açıkladı. Tünelin tamamlandığını tespit edince operasyon düzenlediklerini belirten Lopes, “Bankadan 1 milyar Brezilya reali (1.1 milyar TL) çalmayı planlıyorlardı. Başarsalardı bu dünyanın en büyük banka soygunu olacaktı” dedi.

    Çete üyeleri, ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 4 milyon Brezilya Reali (4.6 milyon TL) harcamış.

    Etiketler: Brezilya , soygun , gazetehaberleri
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