Brezilya'da soygun tüneli

Sao Paulo Cezai Soruşturmalar Dairesi (DEIC) Sözcüsü Fabio Pinheiro Lopes, soygunu planlayan ve banka şubesine 500 metre uzaklıkta ev tutan çeteyi 3 ay önce takibe aldıklarını açıkladı. Tünelin tamamlandığını tespit edince operasyon düzenlediklerini belirten Lopes, “Bankadan 1 milyar Brezilya reali (1.1 milyar TL) çalmayı planlıyorlardı. Başarsalardı bu dünyanın en büyük banka soygunu olacaktı” dedi.



Çete üyeleri, ahşap ve demir destekli, ışıklandırılmış tünel için yaklaşık 4 milyon Brezilya Reali (4.6 milyon TL) harcamış.