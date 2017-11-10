Brezilya'da işçi reformuna karşı protesto

Gösteriler, Sao Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Florianopolis, Belem, Salvador, Macapa, Sao Luis, Maceio, Brasilia ve Porto Alegre şehirlerinde gerçekleşti. Güvenlik yetkilileri, gösterilerde olay çıkmadığını belirtti.

Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer hükumetinin temmuzda meclisten geçirdiği çalışma ve sosyal güvenlik reformu, istihdam kurallarını daha esnek hale getirirken sendika vergisi ve emeklilik sisteminin zorunlu katkısını sona erdiriyor.

İşçi sendikaları reformlara karşı çıkarken, hükümet ekonomik büyüme için reformların şart olduğunu savunuyor.