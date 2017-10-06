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    Brezilya'da anaokulu bekçisi çocuk yuvasını ateşe verdi

    DHA
    06.10.2017 - 13:54 | Son Güncelleme:

    Brezilya'da bir anaokulunun bekçisi 6 küçük çocuğunu ve bir öğretmeni üzerilerine alkol püskürterek diri diri yaktı.

    Çıkan dumandan ve alevlerden etkilenen 10 kişi ise çevre hastanelerde tedavi altına alındı. 50 yaşındaki saldırgan Damiao Soares dos Santos ise aldığı ölümcül yanıklar sonrasında hastaneye kaldırıldı ve burada öldü.

    8 YIL AYNI KREŞTE ÇALIŞMIŞ
    Saldırı gerçekleştiğinde okulda yaklaşık 80 çocuk bulunuyordu. Haberi alan aileleri ise hemen okula koştu. Telaş içindeki aileler çocuklarının sağlığından emin olmak isterken kül olmuş sınıfla karşı karşıya kaldı. Ölen çocukların dört-beş yaşlarında olduğu açıklandı.
    Polis soruşturmayı genişleterek kurbanların aileleri ile güvenlik görevlisi arasında bir husumet olup olmadığını araştırdı.

    Brezilyada anaokulu bekçisi çocuk yuvasını ateşe verdi

    Ancak polis müdürü şefi Renato Nunes, Hoje em Dia gazetesinin internet sitesine, güvenlikçinin 2014 yılından bu yana zihinsel sağlık sorunlarına sahip olduğunu söyledi. Bekçi, çocuklarla doğrudan irtibat kurmadığı kreş okulunda en az sekiz yıl boyunca gece çalışmıştı.

    Akıllara durgunluk veren olay Belo Horizonte’nin yaklaşık 600km kuzeyinde 70 bin kişilik bir şehir olan Janauba'da gerçekleşti. Belediye başkanı şehirde 7 gün yas ilan etti.

    Etiketler: Brezilya , anaokulu , Saldırılar
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