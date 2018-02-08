Brezilya faizi rekor seviyeye indirdi

Brezilya Merkez Bankası, faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyesine indirerek, ekonomik toparlanmanın hız kazanmasıyla on yıllık süreçteki en gevşek para politikası döneminin sonuna gelindiği sinyalini verdi.

Merkez Bankası'nın Copom olarak adlandırılan dokuz üyeli para politikası komitesi, gösterge Selic faiz oranını 25 baz puan indirerek yüzde 6,75'e düşürdü.

Bu faiz indirimi, ABD'de ücretlerdeki artışın faiz artış hızına ilişkin soru işaretleri yaratmasının küresel hisse senedi piyasalarında oluşturduğu satış baskısına rağmen geldi. Banka yaptığı açıklamada, son dönemdeki oynaklığa rağmen küresel görünümün gelişmekte olan ekonomilere fayda sağlamaya devam ettiğini belirtti. Yine de, riskten kaçınma eğiliminin devam etmesinin enflasyonu yükseltebileceğini kabul etti.