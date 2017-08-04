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Brexit yatırımcıyı olumsuz etkiledi

AA
04 Ağustos 2017 - 11:59Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 11:59

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, ülkesinin Avrupa Birliği’den (AB) ayrılış sürecinin (Brexit) yarattığı belirsizliğin ekonomi üzerinde ağırlığını hissettirmeye başladığı söyledi.

İNGİLTERE Merkez Bankası’nın para politikası kararını açıklamasının ardından değerlendirmede bulunan Carney, yatırımların Brexit nedeniyle beklenenden daha yavaş seyrettiğinin altını çizerek, “İşletmelerle yaptığımız görüşmelerde bu görülüyor. (AB ile) İlişkilerimize dair belirsizlikler bazı işletmelerin yatırım kararlarını etkiliyor” dedi.
Carney, ilerleyen dönemde yatırımların artmasının beklendiğini belirterek, “Brexit’in ücret pazarlıklarını etkileyen bir unsuru söz konusu. Bazı firmalar önümüzdeki birkaç yıl boyunca pazara erişimlerinin ne şekilde olacağının net olmadığını belirterek yüksek bir ücret ödemesi yapmaya daha az istekli durumda” diye konuştu.

MERKEZ’İN TAHMİNLERİ TUTMADI

Eski Britanya Ticaret Odaları Birliği Direktörü John Longworth de iş dünyasındaki güvenin olması gerekenden daha düşük seviyede olduğunu belirtti. BoE para politikası faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 0,25 seviyesinde bıraktığını açıklamıştı.
İngiltere Merkez Bankası’nın bu yıla ilişkin mayıs ayında yüzde 1.9 olarak açıkladığı büyüme tahmini ise yüzde 1.7’ye, 2018 yılı için büyüme tahmini ise 1.7’den yüzde 1.6’ya çekilmişti.

Etiketler: ingiltere , BREXIT , Mark Carney , ingiltere merkez bankası
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