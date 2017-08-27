MENÜ
Dünya Haberleri

DÜNYA

    Hürriyet>Dünya>'Brexit sonrası ortak pazar ve gümrük birliğinde kalınmalı'

    'Brexit sonrası ortak pazar ve gümrük birliğinde kalınmalı'

    BBC Türkçe
    27 Ağustos 2017 - 14:42Son Güncelleme : 27 Ağustos 2017 - 14:42

    İngiltere'de İşçi Partisi Avrupa Birliği'nden (AB) ayrıldıktan (Brexit) sonraki geçiş sürecinde, ülkenin ortak pazarda ve gümrük birliğinde kalması gerektiğini açıkladı.

    İşçi Partisi'nin Brexit politikalarındaki bu önemli değişiklik, serbest dolaşımının önünün açılması ve 'sınırsız göç' anlayışını da içeriyor.

    Guardian gazetesine konuşan İşçi Partisi'nin Brexit Sözcüsü Keir Starmer, AB ile zorlu müzakereler sürerken ekonominin "uçurumun kenarında" olmaması için AB ile İngiltere arasındaki karşılıklı mal ve hizmet akışının devam etmesi gerektiğini söyledi.

    Parti, bir süredir Brexit politikalarında net olmamakla eleştiriliyordu. İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn'in de onayladığı belirtilen bu öneri, artık partinin Brexit politikasının temelini oluşturacak.

    Avrupa Birliği Gümrük Birliği anlaşmasına taraf olan ülkeler uluslararası ticaret anlaşmalarında ortak tarifeler üzerinden hareket ediyor. Gümrük birliğine dahil olan ülkeler birbirleri ile yaptıkları ticarette vergi ücreti gibi ek tarifeler ödemiyor.

    BRÜKSEL'E 'GEÇİCİ GÜMRÜK BİRLİĞİ' ÖNERİSİ

    Geçen hafta Brexit müzakerelerini yürüten İngiltere hükümeti, Brüksel'e 'geçici gümrük birliği' seçeneğini sunmaya hazırlandığını açıklamıştı.
    Ancak İngiltere Maliye Bakanı Philip Hammond ile Ticaret Bakanı Liam Fox, İngiltere'nin gümrük birliğinden çıkacağını kesin bir dille ifade etti.
    Bu değişiklik, İngiltere Başbakanı Theresa May'in lideri olduğu Muhafazakâr Parti ile de keskin bir ayrıma işaret ediyor

    Başbakan May'in liderliğindeki Muhafazakar Parti'nin Haziran ayında yapılan seçimlerde Meclis'te çoğunluğu el edememiş olması ve Kuzey İrlanda partisi DUP'un (Demokratik Birlik Partisi) desteğine ihtiyaç duyması nedeniyle , İşçi Partisi güçlü bir konumda.
    Ancak Brexit destekçilerinin, İşçi Partisi'ni geçen yıl İngiltere'de yapılan referandumda çoğunluğu sağlayarak AB'den ayrılma kararı veren İngiltere halkının 'iradesine ihanet etmekle' suçlaması bekleniyor.

    Etiketler: ingiltere , brexit , ab
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri