Brexit müzakereleri "para" konusuna takıldı

Demertzis, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin müzakerelerdeki son durum hakkında AA muhabirine yaptığı açıklamada, Brexit müzakerelerinin 6'ncı turunun 9-10 Kasım'da Brüksel'de gerçekleştirileceğini hatırlatarak, görüşmelerin İngiltere Başbakanı Theresa May'in Floransa'da gerçekleştirdiği konuşma sonrasında ivme kazandığını söyledi.

Demertzis, İngiltere'de siyasi belirsizlikler ve May hükümetinde çalkantılar olduğuna işaret ederek, "Süreçte ciddi zorluklar mevcut. Buna rağmen müzakere sürecinde hem Birleşik Krallık hem de AB için ilerleme sağlamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle olabildiğince hızlı bir biçimde müzakerelerdeki ilk aşama geçilerek ticaret anlaşması görüşmelerine başlanmalı." ifadelerini kullandı.

Mevcut durumda tarafların "diplomatik oyunlar" oynadığını, süreci geciktirmenin hiç kimseye fayda sağlamadığını belirten Demertzis, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinin Mart 2019'da son bulacağını hatırlattı.

Demertzis, "Bu tip müzakerelerin başarılı olması için süre kritik öneme sahiptir. Burada olumlu bir sonuç almak için geriye çok uzun bir süre kalmadığının farkına varılmalı." dedi.



"BÜTÜN ÇABALARI, BİR ANLAŞMA SAĞLAMAYA YOĞUNLAŞTIRMAK GEREKİYOR"



Maria Demertzis, AB üyesi 27 ülkenin, İngiltere’den mali taahhütleri konusunda açıklık getirmesini talep ettiğini, Birleşik Krallık'ın ise söz konusu faturayı azaltmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Müzakerelerde artık ilerleme sağlandığını görmek istiyorum. 20-100 milyar avro aralığında bir ayrılık faturası tartışması devam ediyor.

Bu rakam, ne olursa olsun ticaret anlaşması yapılmadan gerçekleşecek bir Brexit'le karşılaştırınca bir önem taşımıyor. Bütün çabaları, bir anlaşma sağlamaya yoğunlaştırmak gerekiyor."

Söz konusu rakamların ekonomilerin boyutlarıyla karşılaştırıldığında çok önemli bir konu olmaması gerektiğini vurgulayan Demertzis, "Para konusu üzerinde bu kadar zaman kaybetmek iyi bir strateji değil. Taraflar arasında ayrılık sonrasında geçerli olacak ticaret anlaşması yapılması, ekonomik açıdan çok daha büyük öneme sahip." diye konuştu.

Demertzis, müzakerelerde hızla ilk aşamanın tamamlanması ve aralık ayındaki AB Liderler Zirvesi'nde gelecekteki ilişkilerin belirleneceği sonraki aşamaya geçilmesi gerektiğini söyledi.



MÜZAKERELER



Brüksel'de geçen ay düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde, Brexit müzakerelerindeki son durum değerlendirildikten sonra sonuç bildirgesi yayınlanmıştı. Bildiride, gerçekleştirilen 5'inci tur müzakerelerinin ardından bir sonraki aşamaya geçmek için henüz yeterli ilerleme sağlanamadığı belirtilerek, elde edilen yakınlaşmayı güçlendirmek ve müzakereleri sürdürmek amacıyla çalışmalara devam edilmesi yönünde çağrıda bulunulmuştu.

Müzakerelerin ilerleyememesinin ana nedeni olarak öne çıkan unsur, gerekli finansal taahhütlerde anlaşma sağlanamaması oldu. Liderler, AB Başmüzakerecisine müzakerelerin bir sonraki aşamasına hazırlık olarak çalışmalara başlaması görevi vermişti. Zirveye kadar müzakerelerde yeterli ilerleme sağlanması halinde gelecekteki ilişkiler ve geçiş süreçlerinin görüşülmesine başlanacağı belirtilmişti.

Bu yılın haziran ayında başlayan müzakereler, ülkenin AB'ye ödemesi gereken mali taahhütler, vatandaşlık hakları ve İrlanda sınırı konularında sürdürülüyor. AB tarafı, İngiltere'nin, üzerinde uzlaşılmış 2020 birlik bütçesine ve üye ülkelerin kalkınma programlarına taahhütlerini tam yerine getirmesini şart koşuyor. Bu miktarın 20-100 milyar avro arasında olduğu belirtiliyor. Taraflar, net bir rakam üzerinde uzlaşma sağlayamıyor.

Brexit sonrasında İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda'dan oluşan Birleşik Krallık'ın AB ile tek kara bağlantısı olarak kalacak İrlanda-Kuzey İrlanda arasındaki sınır, müzakerelerin tıkandığı bir diğer konuyu oluşturuyor.

Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3,2 milyon AB vatandaşının yanı sıra AB'de bulunan 1 milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda da belirsizlik ortaya çıkarıyor.

Müzakereleri, AB Komisyonu'nun Brexit Başmüzakerecisi Michel Barnier ve İngiltere'nin Brexit Bakanı David Davis başkanlığındaki teknik ekipler sürdürüyor.

Birleşik Krallık, geçen yıl haziran ayında yapılan referandumla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart'ta da Lizbon Anlaşması'nın 50'nci maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı. AB ise 29 Nisan'da yaptığı özel zirveyle müzakerelerdeki ilkelerini belirlemişti.