Brexit Almanya’ya yaradı

İNGİLTERE’nin AB’den çıkış (Brexit) kararından sonra Almanya emlak ve konut yatırımında Avrupa’da zirveye oturdu. Ekonomi İnceleme Kurumu (PwC) tarafından yapılan araştırma sonucuna göre, geçen 12 ay içinde Alman şehirlerinde emlak yatırımları 68 milyar euroya ulaştı. Bir önceki yıl Almanya'da emlak yatırım hacmi 54 milyar euroydu. Almanya’da emlak yatırımları artarken, İngiltere’de 66 milyar eurodan 64 milyar euroya düştü.

İLK ALTI ŞEHİR

Almanya'da Berlin, Frankfurt, Münih ve Hamburg emlak sektöründe 2018'de de Avrupa'da en büyük gelişme potansiyeline sahip ilk altı kent arasında. Nüfus artışı, Brexit sonucu yeni işyerlerinin Almanya'ya taşınması ve siyasi istikrar yatırımcıları Almanya'ya çekti. Özellikle Frankfurt, İngiltere'nin Brexit kararından en çok yararlanan kent oldu.

KİRALAR DA YÜKSELDİ

Emlak yatırımındaki artış kiralara da yansıdı. Uzmanlar Avrupa'da en yüksek kira artışlarının Berlin, Hamburg ve Münih'te olacağını tahmin ediyor. Araştırmaya göre Avrupa'da kiraların düştüğü tek kent ise Londra.