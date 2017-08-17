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    Brett McGurk tekrar Rakka'da

    DHA
    17 Ağustos 2017 - 16:14Son Güncelleme : 17 Ağustos 2017 - 16:29

    SURİYE’nin Rakka kentinde kenti DEAŞ’tan temizlemek için başlatılan operasyon devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’un DEAŞ özel temsilcisi Brett McGurk başkanlığında bir heyet, Rakka yakınlarındaki Ayn İsa kasabasında terör örgütü YPG'nin de bulunduğu Rakka sivil meclisi ile bir araya geldi.

    Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’un DEAŞ özel temsilcisi Brett MCGurk’a Suriye’nin kuzeyine yaptığı ziyarette DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutan Yardımcısı Robert Jones’te eşlik etti.

    Rakka yakınlarındaki Ayn İsa kasabasında yapılan görüşmenin Rakka sivil meclisinin talebi üzerine yapıldığı belirtilirken, görüşmelerde McGurk’un bölgedeki bazı aşiret liderleri ile de görüştüğü belirtildi. Toplantıda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin öncüşüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka’da yürüttüğü operasyon ve operasyon sonrası yapılacak alt yapı çalışmaları ile kentte yapılacak olan yardımların ele alındığı ifade edildi.

    Etiketler: rakka , deaş , Brett McGurk
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