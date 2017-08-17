Brett McGurk tekrar Rakka'da

Amerikanın Sesi’nde yer alan habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’un DEAŞ özel temsilcisi Brett MCGurk’a Suriye’nin kuzeyine yaptığı ziyarette DEAŞ’a karşı kurulan Uluslararası Koalisyon Güçleri Komutan Yardımcısı Robert Jones’te eşlik etti.

Rakka yakınlarındaki Ayn İsa kasabasında yapılan görüşmenin Rakka sivil meclisinin talebi üzerine yapıldığı belirtilirken, görüşmelerde McGurk’un bölgedeki bazı aşiret liderleri ile de görüştüğü belirtildi. Toplantıda terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'nin öncüşüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri'nin Rakka’da yürüttüğü operasyon ve operasyon sonrası yapılacak alt yapı çalışmaları ile kentte yapılacak olan yardımların ele alındığı ifade edildi.