Brent petrolün varili 69 dolar

Dün 70 dolardan güne başlayan ve en yüksek 70,11 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 69,33 dolardan açıldı.

Brent petrolün varili, saat 9.54 itibarıyla yüzde 0,27'lik azalışla 69,14 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,75 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ile Rusya öncülüğünde devam eden üretim kesintisinin petrol fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini belirtirken, küresel ölçekte yükselen petrol talebinin ise artış eğiliminde olan petrol fiyatlarını baskıladığını kaydetti.

Ayrıca, Brent petrolde beklenilenin üzerinde hızlı bir artış gösteren fiyatlar, piyasa oyuncularının karlı satışları sonucu varil başına 69,05 dolarlara geriledi.

Öte yandan İran, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Irak, Libya, Katar ve Suudi Arabistan'daki belirsizlikler beklenenin aksine petrol arzında bir dalgalanmaya yol açmadı ve satışlar piyasalara hakim oldu.

Piyasalarda petrol fiyatların kısa vadede 67-70 dolar bandında tutunacağı tahmin ediliyor.

Petrol piyasasında bugün ABD'de açıklanacak petrol üretim ve ham petrol stok verileri takip edilecek.

Brent petrolde teknik olarak 69,16 ile 69,28 dolar aralığının direnç, 68,92 ile 69,04 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.