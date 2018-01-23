Brent petrolün varili 69,44 dolar

Brent petrolün varil fiyatı saat 09.57 itibarıyla yüzde 0,33 artarak 69,44 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 64,02 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Uluslararası Para Fonunun, 2018 ve 2019'a yönelik küresel büyüme beklentilerini yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a yükseltmesinin petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri desteklediğini kaydetti.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütüne üye bazı ülkeler ile Rusya'nın 2018'den sonra da üretim kısıtlamasına devam edilmesi gerektiği yönündeki açıklamalarının, fiyatların belirli bir seviyenin altına inmesini engellediği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 69,44 ile 69,51 dolar aralığının direnç, 69,30 ile 69,37 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.



