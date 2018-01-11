Ara
MENÃœ
Ekonomi Haberleri

EKONOMÄ°

Haberler >Ekonomi>Brent petrolün varili 69,10 dolar seviyesinde

Brent petrolÃ¼n varili 69,10 dolar seviyesindeÂ 

ANKARA (AA) -Â
11.01.2018 - 09:49 | Son GÃ¼ncelleme:

Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ±, ABD'de dÃ¼n aÃ§Ä±klanan haftalÄ±k veriler sonrasÄ± 69,10 dolar seviyesinde yatay seyrediyor.

DÃ¼n 69,11 dolardan gÃ¼ne baÅŸlayan ve en yÃ¼ksek 69,34 dolarÄ± gÃ¶ren Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ±, bu sabah yine 69,11 dolardan aÃ§Ä±ldÄ±. Brent petrolÃ¼n varili, saat 08.45 itibarÄ±yla yÃ¼zde 0,01'lik kÄ±smi azalÄ±ÅŸla 69,10 dolardan iÅŸlem gÃ¶rmeye baÅŸladÄ±. AynÄ± dakikalarda BatÄ± Teksas tÃ¼rÃ¼ ham petrolÃ¼n varili ise 63,52 dolardan alÄ±cÄ± buldu.Â 

DÃ¼n fiyatlar Ã¶nceki gÃ¼ne gÃ¶re bir dolar artarak 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n MayÄ±s ayÄ±ndan bu yana en yÃ¼ksek seviyesine ulaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. Brent petrolÃ¼n varil fiyatÄ± 2015 yÄ±lÄ±nÄ±n MayÄ±s ayÄ±nda 70 dolar seviyelerindeydi.Â 

ABD Enerji Enformasyon Ä°daresi (EIA), Ã¼lkedeki ticari ham petrol stoklarÄ±nÄ±n geÃ§en hafta 4,9 milyon varil azalarak 419,5 milyon varile gerilediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Piyasa beklentisi stoklarÄ±n 3,9 milyon varil azalmasÄ± yÃ¶nÃ¼ndeydi. Bir Ã¶nceki hafta ham petrol stoklarÄ± 7,4 milyon varil dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetmiÅŸti.Â 

AyrÄ±ca, EIA bu yÄ±la yÃ¶nelik petrol fiyatlarÄ± tahminlerini yÃ¼kselttiÄŸini duyurdu. EIA'nÄ±n Ocak 2018 Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ raporunda, uluslararasÄ± en geÃ§erli olan Brent tipi ham petrolÃ¼n ortalama varil fiyatÄ±nÄ±n bu yÄ±l 60 dolar seviyesinde olmasÄ±nÄ±n beklendiÄŸi belirtildi. Raporda, ABD'nin BatÄ± Teksas (WTI) tÃ¼rÃ¼ ham petrolÃ¼nÃ¼n ortalama fiyatÄ±nÄ±n da bu yÄ±l 56 dolar seviyesinde olmasÄ±nÄ±n Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â 

EIA'nÄ±n aralÄ±k ayÄ± Enerji GÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼ raporunda ise bu yÄ±l Brent tipi petrolÃ¼n varil fiyatÄ±nÄ±n 57 dolar, WTI tÃ¼rÃ¼ petrolÃ¼n de 53 dolar olacaÄŸÄ± tahmini yer almÄ±ÅŸtÄ±.Â 
Uzmanlar, ABD'de Ã¶zellikle kaya petrolÃ¼ Ã¼retiminin azalacaÄŸÄ± beklentilerinin de fiyatlarÄ±n yÃ¼kseliÅŸini destekleyebileceÄŸini belirterek, bu Ã¼lkenin ham petrol Ã¼retiminin yÃ¼kselmesi durumunda fiyatlarda tekrar aÅŸaÄŸÄ± yÃ¶nlÃ¼ hareket gÃ¶zlenebileceÄŸine iÅŸaret ediyor.Â 

Brent petrolde teknik olarak 69,17 ile 69,27 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n direnÃ§, 68,97 ile 69,07 dolar aralÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ise destek bÃ¶lgesi olarak izlenebileceÄŸi belirtiliyor.Â 

Etiketler: Petrol ne kadar , Borsa
ï»¿

EN Ã‡OK OKUNAN HABERLER

    Sayfa BaÅŸÄ±
    HÃ¼rriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    TÃ¼rkiye'den ve DÃ¼nyaâ€™dan son dakika haberler, kÃ¶ÅŸe yazÄ±larÄ±, magazinden siyasete, spordan seyahate bÃ¼tÃ¼n konularÄ±n tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber iÃ§erikleri kaynak gÃ¶sterilmeden alÄ±ntÄ± yapÄ±lamaz, Kanuna aykÄ±rÄ± ve izinsiz olarak kopyalanamaz, baÅŸka yerde yayÄ±nlanamaz.
    • HÃ¼rriyet Emlak
    • HÃ¼rriyet Oto
    • YenibiriÅŸ
    • Yakala.co
    • HÃ¼rriyet TV
    • HÃ¼rriyet Aile
    • Mahmure
    Â© Copyright 2018 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžHÃ¼rriyet KurumsalBize UlaÅŸÄ±nYatÄ±rÄ±mcÄ± Ä°liÅŸkileri