Brent petrolün varili 67 doların üzerinde

Cuma günü 68,02 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,09 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,10'luk bir azalışla 67,69 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 61,55 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlara göre, Brent petrol ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD karasularının petrol sondajlarına açılmasını önermesi ile birlikte üretimin artacağı beklentisiyle hafif geriledi.



Baker Hughes'in son raporuna göre, ABD'deki aktif petrol kulelerinin sayısı bir önceki haftaya göre 5 adet azalarak 742'ye gerilerken, 182 olan gaz kuleleri sayısı değişmedi.

ABD'deki petrol kulelerinin toplam sayısı ise 5 Ocak itibarıyla geçen yıla göre 231 adet artış kaydetti.

Brent petrolde teknik olarak 68,66 ile 70,15 dolar aralığının direnç, 67,18 ile 65,59 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.