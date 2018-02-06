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Brent petrolün varili 66,93 dolar

AA
06.02.2018 - 09:36 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 66,93 dolar seviyesinden işlem görüyor.

 Dün 68,04 dolardan güne başlayan ve en yüksek 68,43 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 67,06 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,19 azalarak 67,93 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 63,51 dolardan alıcı buldu.     

Uzmanlar, küresel finans piyasalarındaki büyük değer kayıplarının petrol fiyatlarında aşağı yönlü baskı oluşturduğunu kaydediyor.     

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın, ABD'nin Venezuela ile petrol alışverişini sınırlandırabileceği açıklamasının petrol piyasaları üzerinde tedirginliği artırabileceği belirtiliyor.     

Brent petrolde teknik olarak 67,05 ile 67,22 dolar aralığının direnç, 66,71 ile 66,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.     

Etiketler: brent , petrol , varil fiyatı
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