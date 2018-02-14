Brent petrolün varili 62,77 dolar

Dün 62,78 dolardan güne başlayan ve en yüksek 63,07 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 62,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 9.05 itibarıyla yatay seyirle 62,77 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili ise 59,19 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası Enerji Ajansının dün açıklanan "Aylık Petrol Piyasası Raporu"na göre, küresel arz ocak ayında geçen yıla göre 1,5 milyon varil artışla 97 milyon 700 bin varile çıkarken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 137'ye yükseldi.

Uzmanlar, küresel anlamda artan petrol talebi ve OPEC'in petrol üretiminin azaldığı haberlerinin petrol fiyatlarına yukarı yönlü ivme kazandırarak toparladığını, ancak artan arzdan dolayı fiyatların baskılandığını belirtti.

Bugün petrol piyasasında ABD Enerji Enformasyon İdaresinin açıklayacağı ham petrol stok verileri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 62,84 ile 62,90 dolar aralığının direnç, 62,72 ile 62,78 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.