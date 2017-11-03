Brent petrolün varili 60,72 dolardan işlem görüyor

Dün 60,45 dolardan güne başlayan ve en yüksek 60,83 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 60,85 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.25 itibarıyla yüzde 0,21 gibi kısmi bir azalışla 60,72 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 54,77 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, petrol piyasasındaki talep artışı, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin "üretim kısıntısını uzatabilecekleri" yönündeki açıklamalarıyla yükselen petrol fiyatlarının ABD'den gelen ham petrol üretimindeki artış verileriyle baskılanarak gerileme eğilimine girdiğini kaydetti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkenin ham petrol üretimi geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 46 bin varil artarak 9,55 milyon varile yükseldi.

Bu arada, petrol fiyatları geçen hafta Suudi Arabistan'ın "üretim kısıntısının Mart 2018'den sonra 9 ay daha uzatılabileceği ve Rusya'nın da bu kararı destekleyebileceği" yönündeki açıklamalarıyla Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaşarak önceki gün 61,68 doları görmüştü.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 60,87 ile 60,76 dolar aralığının direnç, 60,65 ile 60,76 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.



