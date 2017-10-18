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Brent petrolün varili 58,16 dolar

AA
18.10.2017 - 10:37 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varili, ABD ham petrol stoklarındaki gerileme ve Irak'taki gerginliğin ardından uluslararası piyasalarda 58,16 dolardan işlem görüyor.

Dün 57,78 dolardan güne başlayan ve en yüksek 58,32 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 58,13 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,05 artışla 58,16 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,04 dolardan alıcı buldu.     

Analistler, ABD'nin ham petrol stoklarındaki azalış ve Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasındaki gerginliğin petrol arzını sınırlayabileceği endişesine yol açtığını ve bu durumun fiyatlarda yükseliş yönlü hareketi desteklediğini kaydetti.     

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 58,24 ile 58,28 dolar aralığının direnç, 58,16 ile 58,20 dolar alığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.     

Etiketler: Brent petrol , ABD ham petrol
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