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Brent petrolün varili 57,82 dolar

AA
23.10.2017 - 10:14 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde 57,82 dolar seviyesinde yatay seyir izliyor.

Cuma günü 57,27 dolardan güne başlayan ve en yüksek 57,87 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 57,98 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 10.0 itibarıyla yüzde 0,27 azalışla 57,82 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 52,01 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, Irak'ta yaşanan gelişmelerin petrol arzını sınırlayacağı endişeleri, ABD'de petrol kuyu sayısındaki gerileme ve Asya'dan gelen talebin güçlenmesinin fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi destekleyeceğini kaydetti.

Petrol piyasalarında Kerkük'te yaşanan gelişmelerin piyasalar üzerindeki jeopolitik riskleri takip edilecek.
Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 57,88 ile 57,99 dolar aralığının direnç, 57,66 ile 57,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini ifade ediyor.

Etiketler: Brent petrol
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