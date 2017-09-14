Brent petrolün varil fiyatı 55 doları zorluyor 

Brent petrolün varili dün 54,17 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 55,18 doları görmüştü. Bu sabah 54,99 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.12 itibarıyla yüzde 0,03 azalarak 54,97 seviyesinden işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,20 dolardan alıcı buldu.

Dün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) açıkladığı verilere göre, küresel petrol arzı ağustosta bir önceki aya göre günlük 720 bin varil azalışla 97 milyon 700 bin varile geriledi. OPEC'in üretimi düşürmek için aldığı karara uyum oranı yüzde 82'ye yükseldi. Rapora göre, 2018'de küresel petrol talebinin günlük 1 milyon 400 bin varil artışla ortalama 99 milyon 100 bin varil olması bekleniyor.

Ayrıca dün, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,9 milyon varil (yüzde 1,3) artışla 468,2 milyon varile yükseldiğini açıkladı. Ülkenin ham petrol üretimi ise günlük ortalama 572 bin varil artarak 9,35 milyon varile yükseldi.

Ayrıca, EIA'nın dün yayımlanan eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporunda, Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 51 dolar düzeyinde bulunmasının, WTI türü ham petrolünün de ortalama varil fiyatının 49 dolar olmasının beklendiği belirtildi.

Bugün petrol piyasalarında, Azerbaycan'da imzalanacak ülkenin en büyük petrol havzası Azeri-Çırak-Güneşli petrol yataklarının işletilmesinin 2050 yılına kadar uzatılmasına ilişkin anlaşma takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 55,06 ile 55,08 dolar aralığının direnç, 54,96 ile 54,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.



