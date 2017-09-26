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Hürriyet >Ekonomi>Brent petrolün fiyatı 58,45 dolar seviyelerinde

Brent petrolün fiyatı 58,45 dolar seviyelerinde 

AA
26.09.2017 - 11:56 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:59

Brent petrolün varil fiyatı, Irak Kürt Bölgesel Yöntemi (IKBY) referandumu kaynaklı kaygılar ve Kuzey Kore'den gelen dünkü açıklamalarınardından sert yükselişle güne 58,45 dolar seviyelerinden başladı.

Dün güne 56,30 dolar seviyesinden başlayan Brent petrolün varil fiyatı, gün içinde yükselişini sürdürdü. Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Ri Yong Ho'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini savaş ilanı olarak nitelendirmesinin ardından 58 dolar seviyesini aştı. 

IKBY'deki referandum ve Kuzey Irak petrolünün uluslararası pazarlara ulaşamaması riskinin yarattığı endişeler nedeniyle dün akşam saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı son 26 ayın en yüksek seviyesi olan 58,87 seviyesine ulaştı. 

Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,68 azalışla 58,45 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 52,11 dolardan alıcı buldu. 

Uzmanlar, bugün Kuzey Kore ve IKBY ile ilgili açıklamaların yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen'ın yapacağı konuşmanın yatırımcı kararları üzerinde etkili olabileceğine dikkat çekiyor. 

Öte yandan, bugün Çin'in ham petrol ithalatının ocak-ağustos döneminde yüzde 12 artışla 281,1 milyon tona yükseldiği açıklandı. Çin ham petrol ithalatında yaşanan bu artışın petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket oluşturması bekleniyor. 

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 5 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 18-22 Eylül tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 744'e düştü. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 6 haftada 5 kez düşüş yaşandı. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 58,68 ile 58,92 dolar aralığının direnç, 58,20 ile 58,44 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 

Etiketler: Brent petrol , ABD Merkez Bankası , Irak Kürt Bölgesel Yöntemi
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