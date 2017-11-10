Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Haberler >Ekonomi>Brent petrol yatay seyrediyor

Brent petrol yatay seyrediyor

AA
10.11.2017 - 10:07 | Son Güncelleme:

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın son işlem gününde 63,80 dolarda yatay seyrediyor.

Dün 63,51 dolardan güne başlayan ve en yüksek 64,22 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 63,79 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.39 itibarıyla yüzde 0,01 artarak 63,80 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 57,09 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, dünya genelinde petrole artan talep nedeniyle fiyatların yatay seyir izlediğini kaydetti.  Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 63,70 ile 63,79 dolar aralığının direnç, 63,88 ile 63,97 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Etiketler: Brent petrol , Brent petrol varil fiyatı , Brent petrol fiyat
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri