Brent petrol varil fiyatı 52 doların üzerinde

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 52,30 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,65 doları görmüştü. Bu sabah 52,59 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.07 itibarıyla yüzde 0,13 azalışla 52,52 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,67 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, geçen hafta meydana gelen Harvey kasırgasının Meksika Körfezi'ndeki petrol endüstrisini aksatabileceği kaygısıyla yükselmişti. Fiyatlar, kasırgadan etkilenen bölgelerde petrol üretiminin durdurulmasıyla artmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Güvenlik ve Çevre Uygulama Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, ABD Meksika Körfezi petrol üretiminin yaklaşık yüzde 22'sinin kasırgadan dolayı çevrimdışı olduğu bildirilirken cumartesi günü ise üretimin bir miktar arttığı kaydedildi.

Öte yandan, cuma günü açıklanan ve ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı ise 4 adet azalarak 759’a geriledi.

Küresel piyasalarda, ABD temmuz ayı toptan eşya stokları ve ağustos ayı Dallas Fed imalat aktivite endeksi verileri izlenecek.

Petrol piyasalarında ise bu hafta ABD'de yaşanan kasırganın piyasa üzerine etkileri ile haftalık veriler takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,16 ile 52,19 dolar aralığının direnç, 52,10 ile 52,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.



