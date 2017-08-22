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Brent petrol varil fiyatı 52 doları zorluyor

AA
22 Ağustos 2017 - 09:51Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 09:51

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de açıklanacak petrol stok verileri öncesinde 52 doları zorluyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,83 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,88 doları görmüştü. Bu sabah 51,71 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.36 itibarıyla yüzde 0,36 artışla 51,90 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,80 dolardan alıcı buldu.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak petrol stok verilerinde düşüş beklendiğini ve bu durumun fiyatlarda yukarı yönlü hareketlenmeyi destekleyeceğini belirtti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) petrol kısma kararına uyum oranlarını değerlendirmek için dün Viyana'da bir toplantı yapmıştı. Kuveyt Petrol Bakanı İsam el-Merzuki toplantının ardından kasımda bir araya gelip üretim kısma kararının uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin yeniden görüşeceklerini kaydetti.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,94 ile 51,98 dolar aralığının direnç, 51,71 ile 51,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

 

Etiketler: brent petrol , brent petrol varil fiyatı , petrol fiyatları
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