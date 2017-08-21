Brent petrol varil fiyatı 52 dolar

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 50,83 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,93 doları görmüştü. Bu sabah 52,83 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,41 düşüşle 52,61 seviyesinde işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,47 dolardan alıcı buldu.

ABD'de cuma günü açıklanan petrol kuyu sayısının ardından fiyatlar yukarı yönlü hareketlendi. Baker Hughes'in verilerine göre, ülkede geçen hafta 5 petrol kuyusu kapatıldı.

Analistler, 24-25 Ağustos'ta ABD'nin Wyoming eyaletinde yer alan Jackson Hole'da yapılacak yıllık merkez bankaları toplantısının küresel piyasalarda haftanın en önemli gündem maddesi olacağını belirtti. Ayrıca bugün ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi takip edilecek.

Petrol piyasalarında ise ABD açıklanacak petrol stok verileri izlenecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,77 ile 52,81 dolar aralığının direnç, 52,55 ile 52,48 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.



