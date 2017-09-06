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Brent petrol 53 dolar

AA
06.09.2017 - 10:42 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 10:42

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de açıklanacak haftalık stok verisi öncesi 53,26 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı dün 52,25 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 53,63 doları görmüştü. Bu sabah 53,12 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.12 itibarıyla yüzde 0,26 artarak 53,26 seviyesinden işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 48,70 dolardan alıcı buldu.

Analistler, Meksika Körfezi'nde meydana gelen Harvey fırtınasının ardından kapatılan rafinerilerin tekrar işletmeye alınmasıyla fiyatların yükselmeye başladığını belirtti. ABD petrol endüstrisinin ise fırtınanın etkisinden tamamen kurtulmasının aylar sürebileceğini kaydedildi.

Petrol piyasalarında bugün, Amerikan Petrol Enstitüsü'nün haftalık petrol stok verisi takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 53,41 ile 53,60 dolar aralığının direnç, 53,03 ile 53,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

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