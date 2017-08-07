Brent petrol 52 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 51,94 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,50 doları görmüştü. Bu sabah 52,49 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.37 itibarıyla yüzde 0,36 azalarak 52,30 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,50 dolardan alıcı buldu.

Baker Hughes'un cuma günü yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde geçen hafta petrol sondaj kulesi sayısı 765'e geriledi.

Petrol piyasaları bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abudabi'de başlaması planlanan iki günlük OPEC ile OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısını değerlendirmek üzere yapacağı toplantıya odaklandı.

Küresel piyasalarda ise İngiltere Halifax konut fiyatları ve Avro Bölgesi Sentix yatırımcı güven endeksi verileri takip edilecek. Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,28 ile 52,35 dolar aralığının direnç, 52,14 ile 52,21 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.



