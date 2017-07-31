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Brent petrol 52 dolara yükseldi

AA
31 Temmuz 2017 - 10:14Son Güncelleme : 31 Temmuz 2017 - 10:14

Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ilk işlem gününde ABD'de talebin artması nedeniyle 52,45 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 51,55 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,64 doları görmüştü. Bu sabah 52,46 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.50 itibarıyla yüzde 0,01 azalarak 52,45 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,97 dolardan alıcı buldu. 

Brent petrolün varil fiyatı, ABD'de talebin artması ve ABD'nin Venezuela petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım uygulama olasılığı nedeniyle yükseliş eğilimine girdi. 

Ayrıca, 24 Temmuz'da Rusya'nın St. Petersburg kentinde düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı ülkeler arasında toplantının ardından petrol fiyatları yaklaşık yüzde 9 değer kazanarak 48,12 dolarlardan 52,45 dolara yükseldi.

Küresel piyasalarda bugün, Avro Bölgesi haziran ayı işsizlik ve temmuz ayı enflasyon verileri, ABD temmuz ayı Chicago PMI ve ABD haziran ayı konut satışları ile ABD temmuz ayı Dallas Fed imalat aktivite endeks verileri takip edilecek. 

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,47 ile 52,55 dolar aralığının direnç, 52,31 ile 52,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor. 

Etiketler: Brent petrol , PETROL , Küresel piyasalar
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